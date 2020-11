Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 25 de noviembre de 2020.- “Yo no busco justicia, yo exijo justicia”, clamó Verónica Villaseñor Ferreira, madre de Jessica González Villaseñor, joven asesinada el pasado 21 de septiembre en la ciudad de Morelia.

En la instalación del monumento para honrar a la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio y homicidio doloso, la madre de la joven de 21 años, enfatizó que es responsabilidad de las autoridades darle justicia al caso de su hija y que ella no descansará hasta que esto sea así.

“A mi me tienen que responder, yo no estoy pidiendo nada a lo que no tenga derecho, estoy exigiendo justicia, (…) estas acciones claro que están fuera de tiempo, no se debieron e haber perdido vidas”, señaló.

Jessica González es una de las 15 mujeres que fueron víctima de feminicidio en Michoacán en lo que va de este 2020, sin justicia hasta el momento.

La joven docente fue reportada desaparecida el pasado 21 de septiembre, luego de salir de su hogar alrededores de las 17 horas con su presunto homicida, Diego Urik “N”, quien fue aprehendido por la Policía de Jalisco en el municipio de Cihuatlán.

Al momento, el joven de 18 años enfrenta un proceso penal en su contra, el cual se encuentra en la fase de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras él se encuentra preso en el penal “David Franco Rodríguez”, en el municipio de Charo.