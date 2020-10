No descarto participar en el proceso electoral 2020-2021, incluso como independiente: Hipólito Mora

Partidos políticos han buscado al ex líder de los autodefensas.

César Abrego / Grupo Marmor

Morelia, Mich., a 24 de octubre del 2020.- El ex líder de las autodefensas en Buenavista, Hipólito Mora Chávez, no descartó que para el proceso electoral en puerta contienda por algún cargo de elección popular, pues aunque no está interesado en la política busca enseñarle a los gobiernos actuales como hacer su trabajo.

Mora Chávez reconoció que varios partidos políticos y organizaciones civiles lo han buscado para plantearle la posibilidad de contender por algún cargo, sin embargo no quiso revelar los partidos con los que se ha reunido.

“Si ya se me han acercado algunos (partidos) discúlpenme que no les diga todavía cuáles, pero sí ha habido ofertas, vamos a esperar qué es lo que más conveniente, tengo el respaldo de muchas organizaciones civiles que son las que me han invitando y si se llega a ofrecer con gusto le entro”, expuso.

Incluso Mora Chávez no descartó que estaría dispuesto a buscar alguna candidatura por la vía independiente, sin embargo dejó claro que no está peleado con los partidos políticos pues consideró no son malos.

En entrevista señaló que la situación de seguridad en el municipio de Buenavista está muy mal, lo cual dijo se debe al desinterés de las autoridades estatales y los saqueos al interior de las instituciones públicas encargadas de esta labor.