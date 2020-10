No es lo mismo querer, que estar preparada para ser gobernadora, dijo Selene Vázquez

Morelia, Mich.- No es lo mismo expresar la intención de participar en el proceso para la selección de candidaturas que estar realmente preparada para ser gobernadora, afirmó la activista de Morena, Selene Vázquez Alatorre.

En una entrevista de prensa, la exdiputada local fue cuestionada sobre la larga lista de personas que aspiran a la candidatura de su partido para el Gobierno del estado; en resumen dijo que muchos quieren pero no todos pueden.

También ante pregunta, la exsecretaria de Política Social recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) va a determinar los lineamientos en materia de género “pero no me atengo a eso, quiero ser gobernadora y tengo que decirlo, estoy vigente, no soy política de café, soy de campo, he trabajado con la gente y conozco el estado”.

Le preguntaron sobre las decenas de personas, hombres y mujeres que en Morena han expresado la intención de competir por la candidatura al gobierno estatal, a lo que Vázquez Alatorre respondió que “no es lo mismo decir quiero competir, que estar preparada para ser gobernadora”.

La extitular de la Comisión de Atención a Víctimas dijo que estar al frente de un estado como Michoacán “es algo muy fuerte, hay que conocer las regiones, los caminos de Michoacán, saber de los problemas sociales, económicos, educativos, culturales y proponer soluciones, es decir, se puede tener todo eso pero no es de un día para otro”.

Ante la recurrente pregunta: ¿Michoacán está preparado para ser gobernado por una mujer? Selene Vázquez aseguró que “Michoacán no tiene que prepararse, las mujeres tenemos que prepararnos para gobernar y en mí caso así lo he hecho, en los cargos en los que hemos estado lo hemos hecho bien”.

Además, al respecto recordó una encuesta nacional aplicada en Michoacán, en el que más de la mitad de los encuestados expresaron que prefieren a una mujer al frente del Gobierno. “Lo que se requiere es una mujer o un hombre que conozca el estado, sus necesidades, sus problemas y la forma de resolverlos”.

La exsenadora de la República subrayó que el estado enfrenta graves problemas como el de la seguridad que es un tema del que no habla el actual gobierno estatal; la pobreza, marginación, deterioro ambiental y muchos otros que requieren atención y una estrecha coordinación con el Gobierno federal.

Y, por otra parte, dijo, Michoacán tiene aspectos positivos que deben ser mejor aprovechados como la producción agrícola y el potencial que representa el puerto de Lázaro Cárdenas, entre muchos otros aspectos.