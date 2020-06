No mentir y no robar ayuda mucho para que no dé el coronavirus: AMLO

México-.El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el no mentir y no robar ayuda para que no dé coronavirus, además dio a conocer qué medidas toma para evitar contagiarse.

Yo soy cuidadoso, lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho: la sana distancia, mantenerse a la distancia, el aseo, lavado de las manos, básicamente, la alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio”, respondió primero”, dijo el presidente en su conferencia matutina de este jueves 4 de junio.

Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, añadió.

López Obrador reiteró que si se llega a registrar un rebrote de coronavirus COVID-19 en la nueva normalidad, van a sugerir el cierre de establecimientos y la vuelta al confinamiento.

Sin embargo, el mandatario federal llamó a la población a seguir observando las recomendaciones sanitarias cómo quedarse en casa y procurar los cuidados a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Lo más importante es la vida de las personas eso es lo que se pone en el centro. Nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de las personas”, refirió el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa

Cuestionado sobre si es oportuno retomar ciertas actividades económicas en medio del momento más álgido de la pandemia, López Obrador señaló que no se debe exagerar en las medidas de restricción a la población.

Apuntó que durante estos dos meses, los mexicanos han hecho un sacrifico mayor para evitar la propagación del virus.

Yo espero que ceda que se mantenga en descenso la pandemia si no fuese así pues vamos a tomar las medidas que se necesiten y no tenemos mayor problema porque la gente a pesar de que ya lleva tiempo en el confinamiento actuar con mucha responsabilidad pero no queremos exagerar, pedir más sacrificios de los necesarios”, subrayó el presidente de la República.

México supera los 100 mil casos positivos de coronavirus y los 11 mil muertos.

Con información del Gobierno de México y Notimex.