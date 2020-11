No ocupo tumbar a Cristóbal Arias para ser el candidato de Morena a la gubernatura: Víctor Báez

César Abrego / Grupo Marmor

Morelia, Mich., a 05 de noviembre del 2020.- “No soy de los aspirantes que estoy esperando a que tumben a otros para yo serlo”, sentenció el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Báez Ceja, al reconocer sus aspiraciones por la gubernatura de Michoacán.

A pregunta expresa sobre si la posible “caída” de la candidatura del senador Cristóbal Arias Solís le beneficiaría, el ex perredista aclaró que si el senador participa o no en el proceso electoral no lo posiciona pues “depende de ti y lo que puedas dar confianza” para ser el próximo gobernador del estado.

Dijo que las relaciones de otros aspirantes al mismo espacio con líderes de Morena, como Mario Delgado Carrillo, no dan en automático la candidatura, “yo tengo una relación respetuosa con todos los partidos políticos y liderazgos”.

De ahí que expuso que, en últimos días, sostuvo encuentros con cuadros de Morena como el ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel y próximamente con su padre, el ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, entre otros, y no se tomó fotos, ni tomará para demostrar fortaleza política.