“No pueden decir que me van a quitar”, responde Auditor a señalamientos de Javier Estrada

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Luego de que el diputado panista, Javier Estrada Cárdenas, explotara en contra de los resultados de las investigaciones del 2018 expuestos por la Auditoría Superior de Michoacán, sobre los malos manejos de recursos públicos del Congreso del Estado, el auditor Miguel Ángel Aguirre Avellaneda le recordó a los legisladores que el órgano fiscalizador no es subordinado del Poder Legislativo.

En entrevista virtual, el Auditor puntualizó que la ASM está apegada a un marco normativo, a la ley y no al Congreso, por lo que advirtió que las investigaciones seguirán sobre el uso del recurso público.

“La mano no nos va a temblar, porque estamos apegados a marco normativo. La Auditoría no se puede seguir viendo como un órgano perteneciente del Congreso, somos un órgano técnico del Congreso elegido por los diputados y en ninguna parte de la ley dice que somos subordinados para quitar o poner. El cargo que yo ostento es por 7 años, en ese contexto, no se puede decir que me van a quitar”.

Y es que el pasado lunes, Estrada Cárdenas propuso la destitución del titular de la ASM, molesto por las investigaciones del órgano, a lo que el auditor recordó que él no hace señalamientos directos, sino que se investiga las cuentas del Congreso.

“Yo propongo su destitución, no nos puede tratar como hijos de vecina”, manifestó Javier Estrada en un audio que se ha vuelto viral y que fue retomado por medios nacionales. Ante esto, Aguirre Avellaneda recordó que es a través de un Juicio Político el medio por el cual se le puede quitar del cargo, siempre y cuando haya las pruebas legales necesarias y no en base a cuestiones personales. “No tengo porqué temer a represalias”, aseguró.

Sobre las investigaciones sobre el Ejercicio del 2018, detalló que existen supuestas irregularidades, sobre algunos cheques que salieron de las cuentas del Congreso y que se desconoce quién los cobró.