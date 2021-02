No se descarta posible confinamiento en Michoacán

Kate Arizmendi | Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, no descartó un posible confinamiento en la entidad en caso de que las cifras de contagios y defunciones no disminuyan.

Señaló que, si bien por el momento no está considerado entre las medidas establecidas para este mes de febrero, no deja de ser una posibilidad, esto si es que la ciudadanía no atiende las instrucciones de las autoridades.

Mencionó que tan solo en el mes de enero se desactivaron 203 eventos masivos en la entidad, entre jaripeos, peleas de gallos, bodas, bautizos y eventos que están estrictamente prohibidos.

Y es que se había anunciado en semanas anteriores un posible confinamiento, situación que no se dio derivado de una ligera tendencia a la baja en el número de contagios en la última semana de enero, cifra que si bien muestra un poco de esperanza no debe tomarse a la ligera por lo que no se ablandarán las medidas.

Finalmente, el mandatario afirmó que 70 de los 113 municipios han acatado plenamente las medidas establecidas por el Gobierno Estatal, de modo que espera que en los próximos días las nuevas medidas sean sesionadas por los comités de salud municipales.