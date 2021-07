Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador dijo que el Gobierno federal implementará un programa integral de desarrollo para la comunidad de Aguililla, Michoacán, la cual ha estado sitiada por integrantes de la delincuencia organizada, a quienes llamó a “que no se hagan daño”, pues afirmó que no se resuelve nada con enfrentamientos.

Durante su conferencia matutina de hoy desde el Palacio Nacional, López Obrador afirmó que su gobierno busca que nadie sufra y que el diálogo debe de ser el camino para conseguir la paz.

“Se va a implementar un programa integral en Aguililla, en la región en beneficio del pueblo, no es la represión, sino atender a la gente, y decirles que ese es el camino, no el de la violencia, el de confrontación. Vamos a seguirlos atendiendo, como a todos.

“Siempre hay salidas, siempre, y se está logrando una convivencia y que haya diálogo y que todos actúen de manera responsable, y que no se hagan daño y no es nada más daño a la población civil, es daño también entre los integrantes de las bandas (…) No queremos nosotros que nadie sufra, no se resuelve nada con eso, con los enfrentamientos, con la confrontación. Vamos a que haya entendimiento, que haya paz”, aseguró.

López Obrador llamó a la población de Aguililla a no dejarse arrastrar por quienes “tienen otros intereses” y no sumarse a la lucha en la que estén inmiscuidas bandas criminales.

“Es buscar la paz, la reconciliación. No a la violencia, y decirle a la gente: no se dejen arrastrar por quienes otros intereses; no es la lucha de bandas en eso no debe estar la gente, no debe de estar el pueblo”, manifestó así.

El mandatario nacional detalló que se realizó una reunión con pobladores de esta comunidad michoacana, quienes presentaron un escrito con sus demandas, a las que se les dará respuesta.

“Aprovecho para decirle a los habitantes de Aguililla de que se llevó a cabo una reunión y presentaron un escrito, que se va a atender, sobre necesidades para el bienestar, se va respuesta y van llegar servidores públicos del gobierno federal para ayudar en todas las comunidades.

“Por ejemplo, recuerdo que en el escrito están planteando que funcione un Banco de Bienestar, ya les puedo decir que está autorizado desde ahora a los de Aguililla y más otras acciones”, finalizó.