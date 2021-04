“No usaré helicóptero”, Carlos Herrera propone usar aeronaves del gobierno para salud y seguridad

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El candidato por la gubernatura, Carlos Herrera Tello, aseguró que será un “gobernador de tierra” y no usará helicóptero como medio de transporte.

Ante los medios de comunicación, expuso los ejes de gobierno para el tema de seguridad en Michoacán, entre los cuales se encuentra habilitar las aeronaves del gobierno para atender emergencias de salud, seguridad y combatir incendios forestales.

A pregunta expresa, desconoció la cantidad de transportes aéreos con los que cuenta actualmente el gobierno, y reiteró serán usados para emergencia.

“Voy a ser un gobernador de tierra, así me gusta, así me siento conectado con la gente y superviso. Cuántos hay, no lo sé, tiene mucho tiempo que no estoy en el gobierno, los que tenga serán de uso exclusivo para seguridad, salud e incendios”.

Carlos Herrera presentó hoy su estrategia administrativa sobre seguridad que consta de siete puntos:

Policía vigilada

Policía recompensada

Policía ordenada

Seguro jurídico para las y los policías

Educar para la paz

Atención a las adicciones y a la salud mental

Gobernador de tierra