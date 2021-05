México.- El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó su interés en resolver el caso de los jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa “no voy a quitar el dedo del renglón”. También dio a conocer que en la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris ocurrida hace dos semanas le pidió el expediente que ese país conserva sobre los sucesos de Iguala, del 26-27 de septiembre de 2014.

“Le hice el planteamiento y ya me envío parte del expediente y me va a mandar la segunda parte esta semana”, afirmó, tras indicar que es su intención que se resuelva el caso, en el que evidentemente el gobierno anterior mintió.

En su conferencia de prensa matutina, también describió la responsabilidad del Estado Mexicano ante las actividades económicas, y en particular del campo: “No puede ser el Estado mexicano el único promotor del desarrollo; no puede ni debe ser el único, se necesita del sector privado y del sector social. La economía que concebimos es que se logre armonizar, para el desarrollo de México, la inversión pública, la privada y la social.

“Con la rectoría del Estado, esa es la diferencia de fondo con los conservadores. Ellos quieren que el Estado no participara en el desarrollo, que el Estado se diluyera, y todo se dejará al mercado. Pensamos que hace falta la participación del Estado. Y no significa que asfixie la iniciativa del sector social, porque no se puede, no alcanza el presupuesto, tenemos capacidad de 20 por ciento de inversión de lo que se requiere en el país, y el 80 por ciento se requiere del poder privado y social.”