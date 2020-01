Ozzy Osbourne confiesa que sufre de un trastorno degenerativo

El famoso cantante británico, John Michael Osbourne, de 71 años ha revelado ante su público que sufre de un extraño tipo de Parkinson.

El compositor, mejor conocido como Ozzy Osbourne, es el fundador de la banda de heavy metal ‘Black Sabbath’. Y el día de hoy, en una entrevista en el programa televisivo de Good Morning America, reveló junto a su esposa y a su representante, Sharon, que sufría de PRKN2 2.

“Fue el peor, más largo, más doloroso y miserable año de mi vida”, dijo el legendario ex vocalista.

También mencionó que los síntomas siempre se manifestaban de forma diferente y se mostró algo optimista al expresar que “no se trata de una sentencia de muerte”, si bien aclaró que, como afecta a los nervios, “hay días buenos, otros no tan buenos y después uno francamente malo”.

Todo esto comenzó debido a una terrible caída que tuvo el cantante por el 2018.

“Ha sido terriblemente difícil para todos nosotros (…) Hice mi último concierto en Nochevieja (del 2018) en The Forum (Los Ángeles). Y entonces tuve una mala caída. Tuve que operarme el cuello, lo que me jodió todos los nervios”, expresó.

“Tengo insensibilizado este brazo por la cirugía, se me enfrían las piernas… No sé si eso es el Parkinson o qué, sabes, pero ese es el problema. Porque me cortaron nervios cuando me operaron. Nunca había oído lo del dolor en los nervios, y es una sensación rara”, había mencionado en ese tiempo. Lamentablemente el Parkinson no tiene cura, pero las investigaciones aseguran que los síntomas y dolores pueden reducirse con los tratamientos.

Como sus terapias y antibióticos que le estuvieron dando en Estados Unidos no lo han ayudado, Ozzy irá en búsqueda de terapias suizas para buscar ayuda, “no me voy a ir a ninguna parte aún”, fueron las emotivas palabras con las que el rockero termino la entrevista.

E.M.A

Con información de: lavanguardia