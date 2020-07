Padre Goyo apelará la decisión del obispo, ante tribunales eclesiásticos

Redacción / Grupo Marmor

Michoacán.- El sacerdote Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como El Padre Goyo, informó que apelará ante los tribunales eclesiásticos, la decisión del obispo.

En entrevista con El Universal, aseguró que “aunque la decisión tiene otro trasfondo, la acepto de buena gana por ser la legítima autoridad que la Santa Iglesia nos ha impuesto”.

Cabe recordar que en un comunicado compartido por la Diócesis de Apatzingán, explica que el motivo de la suspensión fue “por faltas repetitivas y graves dentro y fuera de la diócesis en la administración de los sacramentos, faltas graves que han ocasionado serios problemas en la comunidad eclesial y que también han sido faltas a la dignidad de os sacramentos.



El arzobispo Cristóbal Ascencio García, arzobispo de Apatzingán fue quien firmó el comunicado aprobando la salida del polémico Padre Goyo.

“He sido rebelde, desobediente, no me he sometido, y ahí me faltaba aplaudir más, en vez de disentir, y es por eso que no he sido sumiso”, señaló.