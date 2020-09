Paramédicos, en pie de lucha contra el COVID-19

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre de 2020.- Salvar vidas es lo que me mueve y apasiona, Dios me cuida y mientras él me lo permita seguiré en pie de lucha en la primera línea de atención en esta contingencia sanitaria por COVID-19, puntualizó Rogelio Osornio Villela, encargado operativo de Morelia adscrito al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Pese a ser padre de familia de dos hijas y tener miedo de contagiarlas, el paramédico determinó salvaguardar la vida de las y los michoacanos, para lo que se capacitó e investigó la forma más segura de llevar a cabo traslados prehospitalarios de pacientes positivos a COVID-19 y así también proteger su salud.

Es de señalar que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha llevado a cabo 681 traslados de pacientes positivos y sospechosos a COVID-19 de manera eficaz, oportuna y con éxito.

Del total de servicios, 162 fueron en usuarios confirmados y los 519 restantes sospechosos, con sintomatología operacional. En su mayoría estos traslados se dieron en hombres de 60 años y más.

El paramédico explicó: “yo me encargo de revisar que durante los traslados todo se haga bajo estrictos protocolos de seguridad, como aislar la ambulancia, sanitizarla cada que se transporta un paciente y estar al pendiente de usuarios y paramédicos por cualquier incidente que pudiese acontecer”.

“Hemos podido salir adelante y me da gusto decir que cada que sale un servicio no hay algún paramédico que diga que no va o que se quiera rajar; por ello, estoy orgulloso de pertenecer a la SSM, de mis compañeros y del trabajo que entre todos hemos hecho como equipo durante esta contingencia, que no ha sido fácil, pero estoy seguro que tanto los michoacanos como nosotros vamos a salir adelante”, contextualizó.

La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para orientarlos sobre la sintomatología operacional del padecimiento y las unidades médicas a donde acudir, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre la enfermedad.