Pátzcuaro invita al Festival Gastronómico Argentino

De 13 de noviembre al 12 de diciembre se llevará a cabo el Festival Gastronómico en el Best Western Plus Posada Don Vasco

Angélica Mendoza/Grupo Marmor

Pátzcuaro, Michoacán.- De 13 de noviembre al 12 de diciembre se llevará a cabo el Festival Gastronómico en el Best Western Plus Posada Don Vasco, ubicado en uno de los ocho pueblos mágicos de Michoacán, que es Pátzcuaro.

El presidente de hoteles Best Western Gonzalo Brockman detalló que este festival se ofrecerá a los comensales cortes de carnes cocidas a la parrilla con carbón que se podrá disfrutar de la cocina Argentina.

En tanto, el chef Omar Estrada destacó una gran variedad de platillos Argentinos, como carnes frías, empanadas de carne, jugo de carne con jerez, así como crema de cuatro quesos, arrachera, paella, por mencionar algunos.

Con un ambiente totalmente familiar, a todos aquellos que quieran degustar los platillos de este espectácular evento, lo podrán hacer con un horario de 14:00 horas hasta las 23:00 horas.

Cabe mencionar que el Best Western Plus Posada Don Vasco cuenta con medidas sanitarias, el distintivo H de higiene Punto Limpio, M , Safe Travel, además en este 2020 recibió el reconocimiento como el mejor hotel de la región, Best of the Best.