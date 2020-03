Pedirá AMLO a Semarnat investigar empresa de Alfonso Romo

Ciudad de México.- “Tiene que investigar la Secretaría de Medio Ambiente y no hay impunidad”, señaló el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al pedirle su opinión acerca de la investigación periodística que revela, que Alfonso Romo García, jefe de la Oficina de la Presidencia de México, fundó megaproyecto en la Península de Yucatán, investigada por destruir un cenote.

El mandatario mexicano, detalló que“cuando Alfonso Romo y otros servidores públicos ingresan al gobierno no pueden ya tener vínculos con empresas; no hay problema de conflicto de intereses, porque eso no está admitido”.

“Lo que sé es que él ya no participa en esta empresa. Ya va investigar la Secretaría del Medio Ambiente”, dijo.

López Obrador, manifestó que esta investigación confirma que la cuarta transformación está avanzando y “hay un buen escrutinio público, lo que no hacía los medio antes, porque si todo eso sucedió antes, por qué ahora se está denunciado”.

“Además hasta me ayuda a convencer a Alfonso Romo, que lo estimo mucho. Me ayuda a convencerlo porque el dudaba acerca de la actitud de los conservadores, no me creía. Voy a ir avanzando en mi trabajo de concientización, porque está sintiendo el rigor del conservadurismo, es un poco ‘tenga para que aprenda’”, apuntó el presidente.