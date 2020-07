Pese a Covid-19, abarrotan mercados, en Morelia

Redacción/Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Ante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, sin respetar la sana distancia decenas de personas hacen sus compras en mercados este domingo en la ciudad de Morelia.

Pese a los llamados por parte de las autoridades sobre las medidas que se tiene que tomar, tal parece que en los mercados no existe el Covid-19, ya que no cuentan con las medidas sanitarias y además tanto comerciales como compradores no llevan puesto cubrebocas o careta, detalló un usuario que no hace llegar su molestia a esta redacción.

Cabe mencionar que en Michoacán en el corte de las 19:00 horas del día de ayer se reportaba siete mil 194 casos de Covid-19 y 556 defunciones.

Siendo Lázaro Cárdenas con mayor caso de contagios, seguido de Morelia, Uruapan y Huetamo.