Pese a retraso en arranque de candidatura, preferencia por MORENA sube: Mario Delgado

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- La cancelación de la candidatura de Raúl Morón Orozco y el proceso que aún se encuentra el el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha dejado un retraso en MORENA para iniciar con su campaña, jornada que inició el pasado 04 de abril.

Ante este escenario, el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la preferencia por el partido ha subido, porque “la gente sabe que se está haciendo una injusticia”.

Posterior al arranque de la “Caravana Estatal en Defensa de la Esperanza”, el presidente del partido descartó que hay un “plan b” para la candidatura en Michoacán:

“Queremos justicia, no hay plan b, nuestro plan a se llama Raúl moron y va a ser gobernador (…) No tenemos nada que reponer, queremos justicia. Que no le roben al pueblo de Michoacán, que no le roben la esperanza al pueblo, que dejen que la gente decida”.

Delgado Carrillo mencionó que confía en que el Tribunal resuelva a favor de Morón conforme a derecho.