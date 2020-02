Pide AMLO a la Guardia Nacional respetar derechos humanos de los delincuentes

Morelia, Mich., 15 de febrero de 2020.- En Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los miembros de la Guardia Nacional a respetar los derechos humanos de los delincuentes porque son seres humanos que merecen respeto.

En el municipio de Tepetitlán en el vecino estado de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador celebró que dentro de estos centros se tengan aulas para la capacitación en materia de los límites de la fuerza de esta corporación al momento de actuar contra delincuentes.

“Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos, los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límites y es básicamente para la legítima defensa.” mencionó ante los medios.

Y agregó sobre los delincuentes: “pueden ser hasta familiares, hermanos, primos que se fueron por el camino equivocado, pero aunque no sean familiares, todos los seres humanos merecen respeto”.

“Nosotros tenemos que mirar a todos los seres humanos y ser muy profesionales para no exponer a nadie, que no se pierdan vidas, cuidar a ellos y cuidarles a ustedes también”, expresó.

Y siguió: “no podemos exponerlos, por eso no es el uso de la fuerza a discreción, no se puede apagar el fuego con el fuego, no es la violencia con la violencia, no es el mal con el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien”.