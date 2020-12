Pide Poder Judicial a Silvano pague de “inmediato” salarios devengados

Morelia, Michoacán, 2 de diciembre de 2020.- Con motivo de los acontecimientos que se suscitan en el Poder Judicial del Estado, debido una vez más, a la falta de pago de la segunda quincena del mes de noviembre, lo que ha implicado el paro de labores por parte de las y los trabajadores por dos días consecutivos, y sin posibilidad de que la labor sea reanudada hasta en tanto no les sea cubierto el mencionado salario, en mi carácter de magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, me permito expresar que: Sin desconocer la situación económica que prevalece en el estado, no debe dejar de considerarse que este Poder realiza una función esencial para el adecuado funcionamiento de las instituciones del propio Estado.

En este sentido, externo la más profunda preocupación por el hecho de que la función jurisdiccional no haya sido priorizada como esencial, por parte del Poder Ejecutivo del Estado a quien le corresponde ministrar los recursos económicos de los tres Poderes del Estado, y por ello no haber sido tomado en consideración para cubrir en tiempo y forma los salarios devengados por los trabajadores de este Poder en la quincena que concluyó, así como los recursos necesarios para la realización de su función.

Igualmente expreso a nombre del Consejo del Poder Judicial, la más respetuosa solicitud para que se proporcionen de inmediato los recursos económicos para cubrir el salario devengado de las y los trabajadores al cual tienen derecho conforme al mandato de la Constitución general de la República y garantizar el debido funcionamiento del Poder Judicial.

Se apela a lo anterior a efecto de que no se sigan afectando los derechos no sólo de los trabajadores del Poder Judicial, sino de los usuarios del servicio que se presta a la sociedad, que se ha visto significativamente afectada con el paro de labores que no abona a la seguridad y a la paz social.

Héctor Octavio Morales Juárez, Magistrado Presidente del Poder Judicial de Michoacán.