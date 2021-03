Policía de Morelia continúa con retiro de objetos de la vialidad

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Policías municipales dirigidos por el director de Tránsito y Vialidad de Morelia, Arturo Calderón Rodríguez, continuaron aplicando el reglamento y quitaron objetos de la vía pública que impedían o dificultaban el paso vehicular o peatonal.

Este día el recorrido fue por la avenida Décima y sobre la Avenida Madero Poniente en dónde tan solo en dos puntos se retiró una cantidad importante de objetos. Sobre el operativo, el director de Tránsito y Vialidad, explicó que especialmente se trata de prevenir accidentes, pues al apartar lugares obligan a los automovilistas a estacionarse en doble fila, lo que puede generar un accidente y pone en riesgo la seguridad de las personas.

Es el artículo 82 de la Ley municipal de Tránsito la que específica que, queda prohibido colocar, instalar o abandonar objetos que obstaculicen el tránsito y vialidad.

La Avenida Madero poniente y oriente, el Boulevard García de León, la avenida Siervo de la Nación, avenida Periodismo, avenida Lázaro Cárdenas, la calle Andrés del Río, la colonia Ventura Puente, son algunas de las zonas donde más se registran problemas con bienes mostrencos.

“Cuando la gente no nos ve durante algunos días, vuelven a incurrir nuevamente en este tipo de costumbre. El ciudadano no puede tener al policía todo el tiempo ahí para no hacerlo, deben también de tomar consideración y saber que si no se puede hacer, no lo deben de hacer”, mencionó Arturo Calderón.

Las multas van de las 15 a las 20 UMAS, es decir que, el ciudadano que infrinja el articulo mencionado podría pagar hasta mil 792 pesos.