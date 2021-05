Por amenazas de muerte y acoso, denuncian a director de salud regional en Sahuayo

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Dos trabajadoras del hospital de Sahuayo, denunciaron públicamente al director regional de salud con sede en ese municipio, Alejandro Téllez Pulido, por hostigamiento, acoso sexual y laboral, incluso se haber vertido amenazas directas de muerte.

Entre lágrimas y visiblemente afectada, Luisa Sánchez, contó que el mencionado director, le solicitó que le “consiguiera jovencitas”, al negarse comenzó a hostigarla, seguirla y amenazar contra su vida y la de su hija, acciones de las cuales asegura, tiene audios de evidencia.

“En estos meses que se ha agudizado el problema he estado con un daño emocional muy fuerte; yo vivo sola con mi hija, no duermo, tengo miedo de que a mi hija le pase algo porque se queda sola 8 horas y mi pareja está en Estados Unidos. Me mandó -el director regional- un recado con una compañera diciendo que me iba a entregar a mi hija en pedazos, por eso estoy aquí”.

Mientras que Frania Gálvez, menciona que Alejandro Téllez intentó tener una relación sentimental con ella, y al negarse además de divulgar falsedades sobre su persona, la amenazó con cambiarla de hospital en otro municipio. Dice que además intentó besarla y tocarla en tres ocasiones.

“Yo no soy ni pan, ni circo, ni entretenimiento de absolutamente nadie, no tienen porqué hacernos estas cosas solamente porque no accedemos a sus ofertas”, dijo.

Coincidieron en que el director de salud regional de Sahuayo, asegura que él será el próximo titular de la Secretaría de Salud de Michoacán en el gobierno de Carlos Herrera Tello.

Ambas mujeres ya interpusieron una denuncia formal en línea ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, y están a la espera de que se les requiera para notificar la denuncia, y desde el sindicato que las representa se está trabajando en hacer indagatorias sobre los hechos.