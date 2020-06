“Por favor no me lo quiten, vean la situación”, dice vendedora entre lágrimas a inspectores (+video)

View this post on Instagram

Inspectores del ayuntamiento protagonizaron un video que se hizo viral, en el que se ve que decomisan un puesto ambulante a una mujer en pleno centro de la capital del Estado de México (Toluca), la arrastran varios metros. Aferrada a su carrito y un canasto, la vendedora suplica que no le quiten su mercancía; decenas de personas se reunieron para grabarlos. “Ya me voy a ir, por favor no me lo quiten, están viendo cómo está la situación”, dijo la mujer que sobre Independencia, a un costado del centro Garis, se coloca ocasionalmente para vender comida. AFERRADA “Vimos que los inspectores la abordaron, uno de ellos le dijo que su mercancía sería decomisada y dos más se acercaron a jalar el carrito, la señora se aferró a él y la jalaron fuerte para que lo soltara, cuando se dieron cuenta de que estábamos grabando, dos mujeres intervinieron”, dijo Óscar, un transeúnte. El ayuntamiento informó que el retiro de ambulantes es permanente y que lo que buscan es reducir el número de personas, no se dijo del decomiso. Ante la desesperación de familias que por el cerco sanitario no tienen ingresos, estos operativos han aumentado, dado que los ambulantes siguen en las calles.