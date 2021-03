Por omisiones, juicio político contra ex auditor de Michoacán está por concluirse

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- En juicio político en contra del ex auditor de Michoacán José Luis López Salgado, podría cerrarse sin que haya un resolutivo, esto ante la omisión de la parte demandante que no acudió a la audiencia en el Congreso Local, así lo informó la presidenta de la Comisión Jurisdiccional, Adriana Hernández Íñiguez.

En entrevista la diputada local recordó que, ambas partes fueron llamadas a comparecer, sin embargo, sólo el ex auditor acudió, mientras que las otras más de 100 personas que signaron la solicitud de juicio no se presentaron, por lo que el tema está pausado y a punto de ser concluido.

Además señaló que en procedimiento hay otra omisión cuando sólo los representantes de la parte denunciante ratificaron la denuncia, situación que podría echar abajo el juicio.

“Más allá de si es culpable o no, si los procedimientos no se hacen como se debe, se cae. Hay una parte en donde no se ratifica y justamente por eso el demandado solicita la comparecencia de los que presentaron la denuncia. Después informaron que sólo se presentarían los representantes que son los que ratificaron la demanda, por lo tanto no hay un ratificación como la ley lo marca. Finalmente hay una omisión en el proceso que puede llevarnos a que se cierre el expediente porque faltó concluir de manera legal el procedimiento”.

Adriana Hernández adelantó que durante marzo la Comisión llamará por segunda ocasión a los demandantes, en caso de que nuevamente no cumplan con el procedimiento, el juicio político contra José Luis López Salgado se dará por concluido antes de que termine el periodo de la LXXIV Legislatura.

Cabe mencionar que la denuncia contra el ex auditor, fue declarada como procedente desde el 29 de mayo del 2019, es decir que está próximo a cumplir tres años que el tema está detenido y sin resolución alguna.