Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- La iniciativa con proyecto de decreto entorno al aborto y presentado la semana pasada por colectivas feministas y activistas que conforman al ILEMICH, fue enviada a la Comisión de Justicia del Congreso Local para su análisis y discusión.

La iniciativa propone la derogación de los artículos 142 y 145 del Código Penal del Estado de Michoacán, referentes a la penalización del aborto con consentimiento y voluntario.

Por lo que respecta al 142, la ley menciona que, “a quien hiciere abortar a una mujer con consentimiento previo de ésta, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión”; mientras que el 145 habla de la sentencia contra las mujeres que voluntariamente hayan decidido interrumpir su embarazo:

“A la mujer que voluntariamente provoque su aborto se le impondrá de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado”.

“Las proponentes consideramos que la derogación de los artículos 142 y 145, representa una oportunidad para el Poder Legislativo de reconocerse como un parlamento sensible al género (…) Michoacán y sus poderes no podrán definirse como democráticos se las mujeres no somos libres de decidir sobre nuestros cuerpos y determinar cuándo estamos listas para ser madres, o incluso su no queremos serlo”.

El punto XI de la orden del día de la sesión ordinaria virtual de este martes sólo hacia referencia a la recepción de la iniciativa, por lo que no hubo mayor sobresalto en el Pleno digital del Congreso.