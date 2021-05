Propuestas reales a las necesidades de la capital, señala Iván Pérez Negrón

Morelia, Michoacán, 21 de mayo de 2021. En el debate realizado esta noche Grupo Marmor, Iván Pérez Negrón, demostró nuevamente porque es el candidato puntero en las encuestas, al ser el aspirante con mayor capacidad, experiencia y sensibilidad para gobernar Morelia, con propuestas reales a las necesidades de las y los morelianos.

El candidato a la presidencia municipal por la coalición Juntos Haremos Historia que integran Morena y el Partido del Trabajo (PT), tiene muy clara la ruta para mejorar la calidad de vida de los morelianos; rescate a la economía, impulso a la cultura y el turismo, desarrollo para las 14 Tenencias, erradicación de la corrupción, así como inclusión y derechos para las mujeres y sectores vulnerables.

“Soy un servidor público de vocación y no de ocasión”, así se definió el candidato, al afirmar que es un hombre de trabajo y honesto, “tengo las manos limpias, en los diferentes cargos públicos en los que he tenido la oportunidad de desempeñarme, no sólo no he tenido ninguna observación, sino que, he dejado siempre cuerpo, alma y corazón, y lo mismo voy hacer como presidente municipal de Morelia” señaló.

“Ya ganamos, Morelia ya decidió”, señaló Pérez Negrón, al asegurar que es el puntero en las preferencias electorales de las y los morelianos, ante quienes se comprometió a concluir el período de su administración.

El candidato Pérez Negrón concluyó, “de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, vamos a hacer realidad la transformación para Michoacán y para Morelia, de ello no tengo la menor duda, es tiempo de la gente”.