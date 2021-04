“Que ayude a liberar a Aguililla del narco y no ande en chismes”, pide Silvano a AMLO

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Un llamado a que las fuerzas federales intervengan en la problemática de inseguridad en Aguililla y dejar de lado los “chismes” políticos, es el que hizo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior en relación a la supuesta amenaza que hizo el mandatario estatal a la diputada federal, Mary Carmen Bernal, y que reveló el presidente durante la conferencia mañanera.

Sobre ello, Aureoles Conejo desmintió los hechos:

“Yo no he hablado con ella, no sé de dónde saque eso, pero es normal en este régimen, inventarse mentiras para descalificar. No me voy a entretener en eso, cada quién a lo suyo, yo voy a intensificar mis actividades como gobernador, resolviendo problemas de la gente, atendiendo la crisis sanitaria, la crisis de seguridad”.

El gobernador mencionó que la instrucción del gobierno federal a las instituciones de seguridad nacional en Michoacán, es no intervenir en Aguililla, por ello, Silvano Aureoles llamó a AMLO a dejar los chismes de lado y apoyar a la entidad y al municipio.

“Haría muy bien el presidente que en lugar de perder el tiempo en chismes, en decir mentiras y acusar sin los elementos de prueba, debería ayudarnos para liberar a la región de Aguililla del narco que tanto ha sufrido la población por la disputa de los grupos del crimen organizado”.