Ciudad de México.- En su conferencia de prensa de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador ocupó poco más de media hora en explicar el origen de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex candidato presidencial panista: las denuncias de Ernesto Cordero, Javier Lozano y Emilio Lozoya.

Que Ricardo Anaya “no me eche la culpa, ¡qué no sea marrullero! Se le hace fácil decir “me persiguen, me persiguen”. Yo no tengo nada qué ver absolutamente”.

“Es muy importante que se conozca más porque hay veces que se da una noticia sin contexto. No puede haber texto sin contexto. Él acusa de ser perseguido por el Presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso.”

Subrayó que la historia se debe contar bien. “Ricardo Anaya es una gente joven, relativamente; no era muy conocido, de repente llega a ser dirigente nacional del PAN y va avanzando porque tiene un buen manejo de medios de publicidad. Acuérdense cómo antes los medios inflaban a los supuestos políticos, era arreglarse de una forma, peinarse con moco de gorila”.

“Entonces, este joven empezó a escalar y empezó a hacer a un lado a sus compañeros, a dirigentes importantes, creo que hasta a (Felipe) Calderón. Luego de que ya es candidato se le voltea al presidente Peña y en el debate dijo que iba a meter a la cárcel al presidente Peña. Pues a partir de ahí también se le generaron problemas porque sintieron que estaba traicionando”.

“No tengo nada qué ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya, que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ni deberíamos nosotros estarnos ocupando de esto si hicieran su trabajo los medios de información, pero como son tapadera callan como momias”.