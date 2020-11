Reabren Santuarios de la Mariposa Monarca

Morelia, Michoacán, a 28 de noviembre de 2020.- Este día, los Santuarios de la Mariposa Monarca de El Rosario, en el municipio de Ocampo y Sierra Chincua, en los municipios de Angangueo y Senguio, abrirán sus puertas para recibir a los turistas y visitantes que cada año acuden a esta región del oriente michoacano para disfrutar de uno de los espectáculos más incomparables que ofrece la naturaleza.

No obstante, en esta ocasión, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, tanto turistas como prestadores de servicios deberán acatar las medidas de seguridad e higiene que las autoridades de Salud y de Turismo han implementado para evitar la propagación del virus.

En este contexto, la capacidad en los espacios deberá ser de 50 hasta el 75 por ciento y no se permitirá el ingreso de visitantes que presenten de manera evidente alguno de los síntomas asociados al virus (tos, gripa, fiebre, dolor de cabeza), así como de la población vulnerable, como son adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños menores de 12 años y personas que padecen enfermedades crónicas.

.

Igualmente, con el objetivo de evitar aglomeraciones, se suspenden todos los eventos sociales y culturales que generen concentraciones masivas en los Santuarios y en los municipios del País de la Monarca; también se cancela la venta y consumo de alcohol en los diferentes espacios.

Todos los visitantes y los prestadores de servicios deberán cumplir obligatoriamente las normas que manda la Nueva Convivencia en Michoacán, esto con el fin de romper la cadena de contagio del COVID-19.

En el micrositio https://michoacan.gob.mx/santuarios-de-la-mariposa-monarca/ se encuentran contenidas todas las recomendaciones que turistas y prestadores de servicios deben cumplir, algunas de las cuales se presentan a continuación:

Medidas de carácter obligatorio para el visitante:

No se permitirá el ingreso de personas que presenten de manera evidente alguno de los síntomas asociados a COVID-19 (tos, gripa, fiebre, dolor de cabeza). No se permitirá la entrada a la población vulnerable: Adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños menores de 12 años y personas que padecen enfermedades crónicas. Responder el cuestionario para detección de posible individuo portador de COVID-19. Portar cubrebocas, careta y gel antibacterial en todo momento. Utilizar el cubrebocas correctamente, cubriendo nariz y boca. Pasar por los filtros de toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y desinfectante. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto aplicar gel antibacterial. Promover la sana distancia. Evitar el contacto directo entre personas, el saludo de mano y/o beso y mantener la sana distancia. Practicar el estornudo de etiqueta, cubriendo la boca y nariz con la parte interna del antebrazo Respetar la señalética establecida. Respetar las indicaciones brindadas por de los guías locales. Respetar el Código del Turista Responsable y el Código de Conducta ante COVID-1

Recomendaciones generales para la visita en los santuarios

• Como medida para salvaguardar la seguridad de la población vulnerable, se invita a las siguientes personas a no visitar los Santuarios: Adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niños menores de 12 años y personas que padecen enfermedades crónicas: cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas, cáncer, metabólicas o inmunosupresoras.

• Las colonias de Mariposa Monarca se localizan en bosques por encima de los 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar, el recorrido es de un aproximado de 2 horas en un sendero con pendiente, por lo que deberán tomar sus precauciones en materia de salud y condición física, considerando que en esta Nueva Convivencia se deberá usar cubrebocas en todo momento.

• Durante la época invernal se pueden registrar bajas temperaturas, por lo que se recomienda acudir con ropa abrigadora, así como calzado cómodo, gorra o sombrero, ya que el recorrido se realiza sobre caminos sinuosos de terracería. Revisar previo a su visita la situación epidemiológica que emite la Secretaria de Salud, a nivel estatal y municipal. Monitorear constantemente la Plataforma de la Información relevante de los Santuarios Rosario y Sierra Chincua y COVID-19.

Medidas generales en senderos y colonias de la Mariposa Monarca

• Se prohíbe: Salir de los senderos establecidos, introducir mascotas, introducir alimentos, excepto agua embotellada y cítricos.

• Los desechos deberán depositarse en los sitios o contenedores destinados para tal fin.

• Prohibido utilizar spray desinfectante y gel antibacterial en las colonias de mariposa Monarca.

• No fumar o encender fogatas.

• No extraer plantas y animales o cualquier recurso natural.

• No quitarse el exceso de gel o desinfectante en los cuerpos de agua o manantiales.

• No molestar, tocar y dañar a las mariposas.

• No llevarse mariposas vivas o muertas.

• No tirar el cubrebocas sobre el camino o en las áreas naturales (puede generar un foco de infección).

• Es obligatorio: Guardar silencio en las colonias de mariposa Monarca.

• El tiempo máximo de permanencia en el área de la colonia es de 10 minutos.

• Manténgase a la distancia permitida del sitio de la colonia (50 metros).

•Respetar el circuito establecido para la entrada y salida para la observación de la colonia de mariposa Monarca.

• Como medida sanitaria, no están permitidas videograbaciones, sesiones fotográficas o documentales en torno a las colonias de mariposa Monarca, para la presente temporada.