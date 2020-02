Recompensa a quien denuncie a quema bosques, anuncia el gobierno de Michoacán

Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El gobierno de Michoacán podría instrumentar un esquema de recompensas para que la población denuncie a quienes prendan fuego intencionalmente y provoquen incendios forestales que el año pasado afectaron en más de 14 mil hectáreas de estos recursos, anunció el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo estatal señaló que ante la destrucción de bosques a causa de incendios y la preocupación por la crisis ambiental a nivel mundial, el Gobierno de Michoacán diseña y arranca una campaña de acciones integrales para generar conciencia e implementar medidas oportunas para cuidar y resguardar áreas naturales, indicó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.

“En Michoacán no somos ajenos a la dificultad que enfrenta México y el mundo por la destrucción de bosques, asociadas en más de un 90 por ciento a prácticas humanas y este año, no queremos que nos agarre desprevenida la temporada; hay sitios emblemáticos y no podemos permitir que se nos quemen estos sitios que son muy queridos y representativos para México, no sólo para Michoacán”, indicó Silvano Aureoles.