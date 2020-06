Reconciliarnos con papá

La mayoría de nosotros hemos escuchado la historia de amor, anécdotas de cuando papá y mamá se conocieron, el día de su boda o su primer beso, pero pocos tienen presente la otra historia, la de cómo venimos al mundo…Una noche, un encuentro y de repente 200 millones de espermatozoidespreparados para una gran carrera hacia la fecundación, tuvieron que sobrevivir al ácido vaginal, pasar el cuello del útero, engañar a los glóbulos blancos que atacan a los invasores externos, remontaron el sendero angosto de las trompas de falopio y al final, llegaron al óvulo para que el primero de ellos entrara, se introdujo y dio lugar a un nuevo ser…tú, sorprendente? que de millones solo uno pudo llegar a la meta final.

Tal vez no todos fuimos concebidos en una dulce historia de amor, pero sí de la emocionante creación genética de la concepción, es de ese esperma fuerte y vigoroso que hoy podemos estar vivos, es por ello que papá es acción, determinación, voluntad, poder y reconocimiento.

Es la energía masculina que habita en hombres y mujeres que rige los órganos del lado derecho de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo encargado de la lógica y el aprendizaje formal, esto es muy interesante; y es que curiosamente en una sociedad matriarcal que lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, se le olvida muchas veces la importancia del polo masculino, que nos permitirá correr en la carrera de la vida hacia las metas y éxito que nos espera en la recta final.

El padre y lo masculino te permiten reconocer los límites de aquello que te ayuda a saber de dónde vienes, a dónde vas y hasta dónde llegar, a relacionarnos con el mundo; alguna vez te has preguntado qué estoy haciendo con mi vida?, eres de los que empiezas un proyecto y al poco tiempo lo abandonas, es tiempo que hagas una pausa y te preguntes, Cómo estás con papá?

El padre nos enseña a relacionarnos con lo divino, es el Zeus, el Sol espiritual, cómo creer en un Dios Padre si el mío no estuvo conmigo, y es que yo aprendí a rascarme con mis propias uñas, esto te suena familiar?

El padre ausente es una herida infantil dolorosa, laceramos al padre o nuestra propia historia familiar, porque papá decidió no quedarse con mamá, la muerte lo arrebató, o estuvo pero el trabajo le impidió estar en casa, comprender que si él no estuvo con nosotros, cualquiera que haya sido la razón, decisión o circunstancias, simplemente es destino, si en el libro de nuestra vida le podemos dar ese título, podrá ayudarnos, a que nuestro niño interior pueda ver que no hay padres buenos o malos, solo padres con historias más difíciles que las nuestras.

Mi papá es superman así dicen los pequeños, de 4 a 6 años, que el padre convive y participa corresponsablemente en un hogar, y es que tu padre puede ser tu héroe, tu pilar y fuerza, pero no todas las historias son las mismas, es a veces el padre un personaje autoritario, adversario de la adolescencia, el perpetrador de tu madre; y por difícil que sea aceptarlo, la terapia Gestal afirma que el “hombre se vuelve hombre con su padre”, es el padre el espejo de nuestra pareja si somos mujeres, o el modelo de padre que yo seré si eres varón, sin embargo quiero evitar no ser como él, pero su sombra me persigue y de repente caigo en cuentas que sí soy igual a él.

Si nuestro niñ@ interior, se da la oportunidad de volver a ver a su padre como lo es, como el dador de la vida, de observar la maravilla de la concepción, de evitar los juicios de su propia historia infantil, y sanar nuestra relación con el padre, te permitirá concretar proyectos, independizarte y avanzar hacia la madurez, o solamente estar en paz contigo mismo, y con los que te rodean.

Cómo hacerlo, tal vez ya partió, o no está cerca, respeta su destino primeramente, habla con él, imagínate cuando eras un pequeñ@, o toma una fotografía, y presiona tu hombro derecho y dile en voz alta papá tú vives dentro de mí, gracias por darme la vida, dame permiso de crear mi propio destino y ser feliz.

Papá rige nuestra relación con la profesión, los estudios, el rumbo que tomemos, nuestras acciones, la oportunidad para resolver aquellos problemas de valor, autoestima, obtener la seguridad que requerimos para empoderarnos, o terminar con los conflictos de autoridad que desafiantemente me han ocasionado inconvenientes en mi edad adulta, está al alcance de nosotros mismos, sólo se valiente y da el paso, asume las riendas de tu vida como ese esperma vigoroso y alcanza el éxito. Ha llegado el momento de “reconciliarnos con papá”.

Bety Barrientos