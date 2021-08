Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Raúl Morón Orozco, reconoció una baja participación en la Consulta Ciudadana en Morelia, situación que mencionó, se estará repitiendo en todo el país, esto al justificar que es el primer ejercicio de este tipo que se da en México, sin embargo, destacó que es parte de la construcción de una verdadera democracia.

“Vamos a iniciar este proceso de participación ciudadana, estamos en la construcción de un régimen auténticamente democrático y se requiere que la sociedad juegue, y esta es una primera oportunidad; seguramente no hay mucha participación pero poco a poco se irá incrementando”.

El delegado con funciones de presidente de partido de MORENA en Michoacán, negó un fracaso de la Consulta, en caso de que no se llegue a la afluencia prevista.

En entrevista posterior a su votación, señaló que las siguientes consultas deben hacerse contra ex gobernadores y presidentes municipales, en caso de que han cometido alguna ilegalidad durante sus administraciones.

“No debe quedarse nada más en los ex presidentes, tiene que avanzar esta posibilidad democrática a que no haya impunidad en el país, también los ex gobernadores, los ex presidentes municipales que han cometido tropelías, que han sido deshonestos y han cometido actos de corrupción, todos tienen que ser juzgados”.