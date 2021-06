Refugio Santa Fe hará carrera para apoyar a mujeres víctimas de violencia

Morelia, Michoacán a 28 de junio de 2021.- Con el fin de reunir recursos para seguir dando apoyo y protección a las mujeres que viven o vivieron en situación de violencia, el Refugio Santa Fe realizará el próximo domingo 25 de julio su carrera deportiva “Corriendo por Ti”.

Nereida Chávez Gallo coordinadora del centro de atención externo del Refugio Santa Fe, comentó que esta carrera va a contar con recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros distribuidos en diversos puntos de Morelia como:

Torre Financiera – Boulevard García De León – Ventura Puente, Ventura Puente – Sobre Boulevard Hasta Camelinas, Camelinas – Av. Solidaridad, Av. Solidaridad – Isidro Huarte, Isidro Huarte Sobre Solidaridad – Camelinas, Camelinas – Calz. Juárez, Carrillo – Abasolo – Madero, Madero – Cuautla, Cuautla Madero – Catedral – Tarascas Acueducto – Enrique Ramírez – Camelinas y Agencia Audi – Torre Financiera.

Para participar, dijo que habrá un costo de inscripción-donativo que se puede hacer con un depósito o transferencia a la cuenta del Refugio Santa Fe IAP al banco Santander con CLABE 014470655076857960, cuenta: 65507685796 y RFC: RSF991216t23, de 100 pesos o 200 el día del evento.

Todos participantes van a recibir un kit que playera y certificado de participación, además de tener acceso a los puestos de hidratación que habrá en toda la extensión de la carrera que tendrán agua, bebidas hidratantes y fruta.

La salida de cada uno de los recorridos será: 21km Torre Financiera (estacionamiento de los bancos) 6:30 a.m. (ritmo 7:00 min/km) 6:50 a.m. (ritmo 6:00 min/km); 10km Telcel camelinas7:45 a.m. (ritmo 7:00 min/km), 7:55 a.m. (ritmo 6:00 min/km) y 5km Madero Catedral 8:20 a.m (ritmo 7:00 min/km), 8:25 a.m. (ritmo 6:00 min/km).

Para tranquilidad de la ciudadanía y por tratarse de un recorrido recreativo, no oficial, no se cerrarán calles, pero contarán con seguridad vial, acompañamiento de ambulancia y patrullas de policía y tránsito.

La organizadora del evento apuntó que por recomendación de nuestras autoridades hay que ir compactos en alguno de los dos grupos (6 y 7 minutos por/km). Si desean correr a otro ritmo no podrán ser acompañados por nuestra seguridad vial y es bajo el propio riesgo de cada participante.