Reitera SSM el llamado a la donación altruista de sangre

Morelia, Michoacán, a 18 de junio de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), invita a la población a sumarse a la lista de donantes altruistas de sangre, a efecto de cambiar y mejorar la vida de otras personas.

Derivado de la contingencia por COVID-19, las campañas altruistas para la recolección de sangre se han tenido que posponer, por ello, es importante que las y los michoacanos acudan de manera voluntaria a donar sangre, lo que se traducirá en una mejor respuesta a la demanda en caso de una contingencia grave.

La SSM, está empeñada en salvar y mejorar la vida de las y los michoacanos que dependen de este vital líquido para mejorar su salud, como es el caso de los niños con cáncer.

Los interesados podrán acudir con un mínimo de 4 horas de ayuno y ser mayores de 18 años y menores de 65 años y cumplir algunos requisitos indispensables: no haber sido operado de cirugía mayor en los últimos 6 meses, no estar utilizando antibióticos, no haber sido sometido a cirugías bucales en la última semana, no padecer epilepsia, no ser usuario de drogas intravenosas, no tener alguno de los factores de riesgo.

La SSM cuenta con un Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), así como con doce puestos de sangrado que se tienen en el interior del estado, en Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Zitácuaro, Puruándiro, Sahuayo y Los Reyes.

La atención se brinda de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 18:00 horas; y para programar citas, se debe de llamar a partir de las 8:30 horas al teléfono (443) 324 39 19 extensión 118.

El CETS, garantiza la seguridad y disminuye el riesgo de transmisión de infecciones, todos los productos sanguíneos pasan por exámenes rigurosos; además de que se pueden obtener datos del estado de salud del donador como: presión arterial, altura, peso y temperatura; biometría hemática (detecta anemia y otras alteraciones de las células de la sangre); determinación del grupo sanguíneo; detección del virus del VIH (SIDA); hepatitis B y C, sífilis, chagas y brucella; además de realizar estudios de biología molecular.