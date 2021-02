Reprueba PRD Michoacán el uso de instituciones de justicia de la Federación, para perseguir actores políticos

Morelia, Michoacán a 26 de Febrero de 2021.-Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reprobaron el uso político-electoral de instituciones de justicia como la Fiscalía General de la República (FGR) para someter, silenciar e intimidar a los actores políticos o que difieren del actual régimen federal.

Víctor Manuel Manríquez, Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que el gobierno federal trastoca la autonomía de la Fiscalía General de República (FGR) al exhibir en Palacio Nacional el tema de la solicitud de desafuero contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Manríquez señaló que la intromisión, la injerencia, del Presidente de México en éste y en otros asuntos en el ámbito del Poder Judicial y Poder Legislativo, es una amenaza para la democracia, el federalismo y para el respeto a la división de Poderes, que se construyó con la lucha de muchos años.

“Me parece que nuestro país merece un gobierno federal que unifique, que apoye a todos los sectores de la sociedad, que no divida, que no confronte, que no polarice a los mexicanos como lo hacen ahora desde Palacio Nacional”, expresó el dirigente partidista.

Víctor Manríquez respaldó el pronunciamiento de la Alianza Federalista, -de la cual forma parte el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo-, que este día exigió al Presidente de México no más campañas de venganza y que calificó de inaceptable que se use a las instituciones de justicia para perseguir adversarios, silenciar críticos o someter a la pluralidad política a la voluntad del Presidente o a la conveniencia de su partido. La ley no es instrumento de campaña ni de venganza.

Para finalizar, Manríquez González recordó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) históricamente ha luchado por el respeto a la diversidad de pensamiento, a la autonomía de las instituciones, en contra de la persecución política y del autoritarismo, por lo que, utilizar a los organismos del Estado para callar a las voces que difieren de la Cuarta Transformación, es un grave retroceso.