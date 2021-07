“Rescatan” a dos practicantes atrapadas en Buenavista

Morelia, Michoacán.- Dos jóvenes pasantes de Nutrición y Medicina quienes realizaban sus prácticas en el Buenavista Tomatlán, fueron sacadas de ese municipio gracias a la asistencia de la Secretaría de Salud y la Universidad Michoacana, esto luego de que en redes sociales reportaron estar atrapadas y en medio de enfrentamientos.

Trascendió que el día de ayer, una de las jóvenes envió mensajes advirtiendo el corte de todas las vías de comunicación, y un municipio sitiado en un enfrentamiento de más de 24 horas donde las detonaciones de arma de fuego y granadazos eran lo único que se escuchaba.

“Están pasando casa por casa Los Viagras a decirle a la gente que desalojen Buenavista, que si no, de hoy no pasamos (…) Estoy sola en el departamento que rento, tengo miedo de que cuando vengan aquí tiren la puerta o algo y me vean sola y me hagan algo”, menciona un mensaje replicado por la página “Universitas Multimedios”.

Las egresadas de la UMSNH y de la Universidad Montrer, fueron auxiliadas por autoridades y trasladadas a Apatzingán, para después salir a Morelia.

Según informó la misma cuenta, hace apenas unos minutos llegaron a sus respectivos hogares, se encuentran bien y a salvo.