Rescate de la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán

Pedro Fernández Carapia

Después de un receso tomado por la LXXIV Legislatura de Michoacán y conscientes de los pendientes que hay en el Congreso, en lo que refiere a diversas leyes y nombramientos de titular del Organismo Constitucional Autónomo, Caso de la CEDH.

Tal parece que en días próximos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, por fin podrá contar con su nuevo titular en la Presidencia, de manera formal y legal, quien será electo por el Congreso de Michoacán. Si confiamos en las declaraciones de algunos integrantes echas por diversos legisladores en los días pasados.

Basta señalar que este proceso de elección, dará mucho de qué hablar por el incidente de corrupción realizado por algunos de los legisladores del Congreso, donde se escuchó mencionar actos de corrupción y actos reprochables del encargado del despacho de la CEDH, hechos que perjudican seriamente la credibilidad y la confianza que merece el Organismo defensor de los derechos humanos, estos hechos requieren la separación inmediata del encargado del Despacho y todos los que en ello participaron.

A casi nueve meses de la elección fallida en diciembre de 2019, se han desencadenado, diversos rumores en los diversos medios de comunicación locales, sobre el apadrinamiento de diversas figuras políticas del Estado sobre algunos de los que aspiran a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Lo que llanamente se conoce como el tráfico de influencias y conflicto de interés. Esto debe de preocuparnos, pues actualmente nos encontramos en una grave crisis en materia de derechos humanos en el Estado, por los factores en cita, pues es claro que hay quienes ven en la Comisión una fuente de trabajo, pero no como institución de beneficio y desarrollo de las y los michoacanos.

En esta sintonía, es un gran reto al que deberán de enfrentarse los Legisladores de Michoacán, pues si bien en ellos fue depositada la confianza e intereses del pueblo, deberán ellos mismos dejar de lado sus intereses personales y deberán de prevalecer los intereses del pueblo. Por ello, en la reanudación del proceso de elección del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, deberán de elegir el perfil más idóneo, para dicho cargo, pues por ningún motivo puede y debe permitirse que llegue a ocupar ese cargo alguien que sirva como tapadera del gobierno, alguien de quien se puedan servir.

La pérdida de la autonomía en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se debe a los intereses políticos y malas decisiones que se tomaron en su momento por el Congreso de Michoacán, que eligió e impuso a alguien afín y al servicio del interés del Estado, además de la implementación de planes que no se apegaban a la realidad y necesidades de Michoacán.

Por ello es necesario regresarle a la Comisión de Derechos Humanos, esa autonomía que necesita, para desarrollar con eficiencia y eficacia las actividades y satisfacer los objetivos para los que fue creada, pues no se puede seguir consintiendo las malas y violatorias acciones empleadas por las instituciones y poderes del Estado, que contravienen a toda luz con el sistema internacional de derechos humanos.

Para devolverle a la Comisión de Derechos Humanos la plena autonomía que por mandato constitucional le fue concedida, es necesario apostar por un perfil apartidista, de alguien que no tenga ningún nexo con los partidos políticos, ni con el Gobierno del Estado, altos funcionarios o cualquier otro grupo de presión. Esto reforzaría su independencia. En este Momento la Comisión requiere una figura incuestionable y por qué no un académico con experiencia, conocimientos y sin ambiciones políticas para no caer en la situación de un Ombudsman que usa la Comisión como un trampolín político tal es el caso del presidente saliente Víctor Serrato quien usó la Comisión para buscar puestos políticos, primero la Fiscalía del Estado y ahora la Gubernatura. Ese tipo de personas no convienen para titular de la CEDH. Por ello, se debe de seleccionar un perfil idóneo para presidir la Comisión de Derechos Humanos, en la lista de los candidatos que quedan y que formaron parte de la terna desechada por el pleno, hay personas que cuentan con las capacidades, cualidades y aptitudes suficientes para enaltecer y regresar a la Comisión de Derechos Humanos al lugar que se merece.

En esta cronología, el Congreso de Michoacán, tiene esa oportunidad de poder brindarle a las y los Michoacanos, un desarrollo pleno y una eficaz protección de los derechos humanos. Es momento de ponerse de acuerdo y dejar de lado disputas partidistas, tal como comentaron varios Diputados en distintas entrevistas.

Esperemos que ahora sí el Congreso opte por el mejor perfil, pues en un Estado como Michoacán donde hay una crisis de derechos humanos, necesitamos, conocimientos académicos de los Derechos Humanos, experiencia y apartidismo e independencia para asegurar un mejor desempeño del próximo titular de la CEDH.