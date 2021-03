Respetaremos protocolos sanitarios, primero es la salud y la vida: Carlos Herrera

La sana distancia y el respeto de las medidas sanitarias serán la pauta a seguir durante los actos proselitistas del Equipo por Michoacán, así lo indicó el coordinador de Estrategia Territorial, Carlos Herrera Tello.

“Yo no voy a caer en la tentación que las campañas te pudieran marcar por no seguir los protocolos sanitarios. Las campañas son para que conozcan las propuestas, no caeré en la tentación de eventos sin orden, porque primero está la salud y vida de la gente. Tendremos eventos ordenados y con sana distancia, es algo que le he pedido a mi equipo”, refirió Herrera Tello en entrevista.

En tanto, el coordinador del Equipo por Michoacán, resaltó que la operación cicatriz al interior del PRI, el PAN y el PRD va en curso, a diferencia de otros partidos en los que la descalificación interna es el pan de todos los días.

“Vamos avanzando en todos los municipios, nunca tuvimos las broncas de Morena donde se descalifican mutuamente dentro del instituto político. Yo soy un constructor de puentes y hoy lo que demanda la ciudadanía es caminar unidos y en paz”, finalizó.

No a guerra sucia, sí a chambear y proponer: Carlos Herrera

“Si quieren guerra, conmigo no cuentan, yo vengo a chambear y a presentar las mejores propuestas”, indicó Carlos Herrera Tello, coordinador de Estrategia Territorial del Equipo por Michoacán, en alusión a las campañas negras que se han lanzado en su contra.

En entrevista con medios locales, Carlos Herrera destacó que su campaña estará apegada a las propuestas, mismas que serán dadas a conocer a puntualidad a partir del próximo 4 de abril, cuando las autoridades electorales permitan la difusión de propaganda y propuestas por parte de las y los candidatos.

“Ya empezaron a aparecer las campañas negras, pero más motivan, porque es como aventar lodo que cuando sale el sol, solito se cae. Las guerras sucias ni las tomo, ni las practico, los contrincantes siempre le meten mucha lana en medios para ensuciar el nombre, y eso es porque no están acostumbrados a proponer, sino a descarrilar al de al lado, pero conmigo no cuenta para eso, soy un hombre de propuestas”, matizó.

Herrera Tello añadió que sin militar en ninguno de los tres partidos que le otorgaron la candidatura común, ha logrado unir sinergias, dejando de lado ideologías partidistas.