Revelan algunas imágenes de la nueva pelicula “The last of us Part II”

Tras haber cancelado el proyecto hace ya algún tiempo, los fans se sorprendieron al darse cuenta que algunas imágenes de esta increíble saga se habían filtrado en línea.

Sin embargo, fue cuestión de minutos para que las imágenes fueran eliminadas, lo que de cierta forma ayudo a verificar que se trataba de un hecho real. Las animaciones eran procedentes del portafolio Oddfellow, quienes las publicaron en su página web.

Gracias al sitio Nerd4.life, la evidencia fue recuperada así que las imágenes siguen circulando en el internet.

Sony es una de las compañías que está apoyando este proyecto para sacar la película animada del PS4 al público. Aunque se desconoce la razón del porqué se había detenido la realización, la única pista que nos dejan es un mensaje en la página del estudio, que dice:

“En anticipación de The Last of Us II, se nos pidió que creáramos un cortometraje convincente que representara a los personajes principales Joel y Ellie mientras relatan su dramática historia narrada en el juego original (…) Nuestra propuesta era reinterpretar cada uno de los capítulos del juego con un tratamiento visual único. El uso de dispositivos narrativos singulares nos permitirá unir los estilos y viajar sin problemas entre el pasado y el presente. Finalmente, Sony decidió no seguir adelante con este proyecto”.

El director del famoso juego califica el trabajo como “épico”, asegurando que los seguidores se sentirán orgullosos de lo que esperan, también se espera que podamos ver la producción por internet.









E.M.A