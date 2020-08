Revelan nuevos detalles de la muerte de Naya Rivera

Estados Unidos.- Luego de que la actriz Naya Rivera perdiera la vida a los 33 años, el pasado 13 de julio, el pasado 24 de julio fue enterrada en Forest Lawn Memorial Park, en Los Ángeles.

De acuerdo con el certificado de defunción de la estrella de Glee, falleció por ahogamiento en cuestión de minutos.

Rivera y su hijo de 4 años habían estado nadando en el lago y la policía cree que la actriz usó las pocas fuerzas que le quedaban para salvar la vida de su hijo y ponerlo en el bote, pero ella no pudo salir.

“Esto es tan injusto … no hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré”, aseguró Ryan Dorsey, ex esposo de la actriz y padre de su hijo.