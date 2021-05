RSP respalda a Herrera a la gubernatura

Kate Arizmendi | Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Juan Manuel Macedo Negrete, Dirigente Estatal de Redes Sociales Progresistas (RSP) anunció que apoyarán a Carlos Herrera como candidato a la gubernatura.

El Comité Estatal y Nacional de ese instituto político determinó que apoyarán al candidato más no a la alianza, por lo que ningún otro candidato declinará en favor del PAN, PRI ni del PRD.

Macedo dijo que entregarían de 120 a 140 mil votos para que Herrera se convierta en Gobernador de Michoacán, ya que dijo el proyecto que el ex edil de Zitácuaro busca implementar en la entidad resulta favorable para los intereses de RSP.

Mencionó que Bedolla no tiene características de un progresista real, no responde a las necesidades de Michoacán y es opaco, además no hay seriedad en Morena por eso no nos sumamos a ese partido ni a ese candidato.

“Sabemos que Bedolla no gobernará, sino Morón o los ex gobernadores que todos sabemos están manejando el partido”, dijo.

Sobre Abraham Sánchez, quien fuera su candidato a la gubernatura, Macedo afirmó que no tienen ninguna relación personal o profesional, ya que él ni siquiera ha renunciado a su candidatura en RSP por lo que consideran que no vale como persona .

“Abraham evidenció que no tiene palabra, se vendió al mejor postor, usó la candidatura como trampolín, se reunió con todos ofreciendo espejitos y al final los de Morena se los compraron”, finalizó.