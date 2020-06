“La empatía es la mayor virtud. Desde ella, todas las virtudes fluyen” Eric Zorn. Esta frase me gusta mucho, porque ciertamente si logramos >ponernos en los zapatos del otro>, lograremos sorprendentemente muchos objetivos más.

Dentro del liderazgo encontramos figuras de autoridad, cuya presencia es imponente, acostumbramos a decir “tiene mucho carácter”, su sola presencia es imponente, es rudo, claro y directo cuando habla y todos obedecen, quien no recuerda algún jefe así? cuando se está frente a grupo, despacho u organización demandará una ejecución sin titubeos. Sin embargo es importante hacer un profundo y sensible análisis sobre el liderazgo.

El padre de la inteligencia emocional Daniel Goleman, dice que si no tienes empatía y relaciones personales efectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos, según la programación neurolingüística, la empatía es la capacidad de reconocer las emociones del otro y mostrar un grado de comprensión, una persona tiene sentimientos y estos se expresan fundamentalmente a través de medios no verbales, como la postura, el tono de la voz, los silencios, las miradas entre otros.

Por lo anterior podemos afirmar que la empatía es una de las principales virtudes de un líder integral, por ello compartiremos tres sencillos pasos para ponerlo en práctica en tu día a día.

Escucha. En un mundo donde todo es ruido, música en el transporte colectivo, voces y murmullos en el centro comercial, marchas y manifestaciones, el ser humano habla más y escucha menos en sus relaciones interpersonales. El Departamento de Psicología en la Universidad de Harvard, reveló en un estudio que quienes participan en las redes sociales ocupan el 80% de su tiempo en hablar de temas personales, todos subimos nuestro estado por la necesidad de ser escuchados, y es más fácil en lo digital que en lo personal. Inténtalo y cada vez que inicies una conversación date la oportunidad de qué el otro empiece y simplemente escucha cada una de sus palabras, esto te dará la oportunidad de conocer y sentir lo que realmente pasa, recolecta sus impresiones, observa su cuerpo, conocer lo que afrontan nuestros compañeros de trabajo, su sentir y las circunstancias en contexto nos permitirá encontrar las soluciones en los conflictos o mejorar su desempeño.

Sintonízate. Una persona que siente que su interlocutor lo comprende tendrá una sensación de seguridad, aumentará su nivel de confianza interpersonal, estará predispuesto a colaborar y a ponerse en el lugar del otro, y estará motivado a entablar una relación más profunda y duradera. Un ejemplo de sintonía es la modulación de la voz, cuando de líderes hablamos, se ha llegado a creer que si más levantamos la voz, más seremos escuchados. El que más se enoja y más grita es quien más miedo tiene, miedo escondido detrás del enojo, miedo tiene a no ser respetado, es una real necesidad de imponerse frente al otro o sentirse superior a su interlocutor. Qué curioso!!. Así que modifica la intensidad, has pausas dentro de tu conversación, amplifica o disminuye, imagina una perilla de control que te permita subir o bajar la intensidad de la voz acorde al mensaje que desees llevar tu tienes el control.

Conéctate. Si bien el silencio habla por sí mismo, al escuchar y modular nuestra voz ayuda, el cuerpo es una herramienta fundamental en toda comunicación, una sonrisa inicial nos abre puentes con nuestro interlocutor, pero otras veces, necesitamos lograr la empatía en situaciones de conflicto, entonces sumérgete en su mundo más no te ahogues en él… primero respira profundo, redirige tu atención, la mirada franca y sensible puede ayudar a destensar, si queriendo imponerte te haces hacia delante “nos ajustamos el saco” por ejemplo, puede implicar un mensaje de autoridad que puede romper con el otro y sentirse amenazado, mejor opta por suavizar tu propio cuerpo y espejea con tu interlocutor, cruza la pierna igual que él, o mueve los brazos a su ritmo, esto ayudará a conectarte. Si pese a varios intentos los resultados no son como esperabas, puedes tomar una saludable distancia, estar en apertura a las diversas posibilidades es indispensable así como respetar sus puntos de vista, pero si las cosas suben de tono, en tu interior trae a tu mente músicas, aromas o estados que te den la paz interior que se necesita, la seguridad para expresar un “no”, argumenta con respeto, recordando que en un debate no se desacredita a tu adversario, sino se refutan las tesis, o simplemente cierra con un “gracias”.

Espero que después de estos ejercicios sencillos, tengas la oportunidad de ganar un voto de confianza más en un proyecto, de convencer a tu adversario, de ejercer autoridad con una sensible mirada, de ganar amigos, de conocerte a ti mismo más profundamente, de que el ejercicio de autoevaluación pueda sorprenderte favorablemente.

Desarrollar la empatía es una práctica diaria, “escuchar con sus oídos y mirar con sus ojos”, creará en ti la experiencia misteriosa de conectarte con los demás, aprender a escuchar y observar, encontrar las áreas de oportunidad para perfeccionar dentro de ti principalmente. La empatía es una virtud como decíamos al principio que te permitirá desarrollar otras muy sorprendentes que tal vez creías no habitaban dentro de ti, construirás puentes, acuerdos sólidos, la compresión emocional, la tolerancia de ideas. Porque muchas veces el otro habla más de nosotros mismos, que de ellos.

Recuerda a los líderes que te inspiran y si bien en su historia fueron poderosos existía en ellos gran nobleza por los demás. Ten presente que para ejercer la autoridad no es necesario sobre empoderarse, o pasar encima de otros, construye en ti un líder rudamamente empá