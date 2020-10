Rumbo al 21 no me voy a sumar a ningún partido pero trabajaremos juntos: Alfonso Martínez

César Abrego / Grupo Marmor

Morelia, Mich., a 25 de octubre del 2020.- El ex edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dejó claro que a pesar de tener aspiraciones políticas para el proceso electoral del 2021 y de los acercamientos con dirigentes de partidos continuará por la vía independiente.

“Yo soy independiente, porque se ha cuestionado esa parte, ‘oye te has acercado a distintos partidos políticos policías’, sí claro, hemos dialogado y estamos viendo cómo podemos lograr algo por nuestro país pero bajo mi estatus de independiente”, afirmó.

Pese a los reiterativos cuestionamientos, Martínez Alcázar no respondió si estaría interesado en contender nuevamente por la presidencia municipal de Morelia o la gubernatura del estado por la vía independiente, limitándose a responder que sí buscará participar pero por México. “Faltan dos meses”, apuntó.

En el supuesto de que Martínez Alcázar buscara aparecer nuevamente en las boletas electorales, según la convocatoria aprobada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para la gubernatura tendría que presentar su la solicitud del tres al 12 de enero de 2021, para lo cual requiere la firma de una cantidad del 2% de la lista nominal, mismo período si fuera para la presidencia de Morelia, donde tendría que obtener el respaldo ciudadano en 20 días.

Finalmente, el ex diputado panista insistió en que si bien se ama tendrá como independiente y no se sumará a ningún partido político, eso no quiere decir que no puedan trabajar en conjunto.