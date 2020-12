Se destapa Hipólito Mora como aspirante a la gubernatura de Michoacán por el PES

César Abrego / Grupo Marmor

Morelia, Mich., a 09 de diciembre del 2020.– El dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), Eder de Jesús López, destapó al ex líder de las autodefensas en La Ruana, Hipólito Mora Chávez, como su aspirante a la gubernatura de Michoacán para los comicios del próximo seis de junio.

Al afirmar que el nuevo PES competirá en solitario y tendrá representantes en cada uno de los cargos de elección popular, el líder partidario celebró públicamente la adhesión de Mora Chávez rumbo a la gubernatura toda vez que reconoció la trayectoria del luchador social.

En su oportunidad, Mora Chávez aseguró que si bien está satisfecho del movimiento social que emprendió en el año 2013, es la política la ruta por la cual pueden mejorarse las cosas en Michoacán, a pesar de que no tienen ninguna carrera profesional, “garantizo públicamente que sin haber ido a la universidad puedo hacer mucho más”.

“No más armas, hay mucho dolor y riesgo, de todo lo malo, ahora aquí estamos, estoy muy orgulloso de que me hayan tomado en cuenta. Esta vez se va a mostrar con hechos, no com discursos bonitos, no voy a prometer algo que no voy a cumplir”, expuso.

Avance informativo