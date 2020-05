Se “raja” el diputado Madriz para debatir con Reginaldo Sandoval sobre ley de educación

Morelia, Mich., a 24 de mayo del 2020.- El diputado federal, Reginaldo Sandoval Flores, lamentó que el legislador local de MORENA, Antonio Madriz Estrada, se haya arrepentido de debatir sobre los vacíos jurídicos y retrocesos que tiene la Ley Marco o Ley Machote, aprobada en días pasados en el Congreso de Michoacán con evidentes irregularidades y fallas en el debido proceso legislativo

El coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, aceptó la invitación del morenista Antonio Madriz para sostener un debate, sin embargo este último se arrepintió de hacerlo públicamente, en donde estuvieran presentes todos los sectores involucrados en la Ley de Educación de Michoacán.

“Nosotros aceptamos debatir y propusimos un debate en donde hubiera personas escuchando y viendo el debate que íbamos a tener, pero el diputado Madriz plantea un debate entre él y yo nada más, es decir privado, como si fuera una audiencia o una charla de búsqueda de relaciones de otra naturaleza que nada tienen que ver con el debate político, público, y legislativo de nuestra responsabilidad como legisladores de la 4T”, añadió el legislador federal.

El dirigente del PT en Michoacán, indicó que esperaba sostener un debate público, de provecho y que ayudara a esclarecer las diferentes posturas y los vacíos jurídicos de la Ley Machote que es a todas luces regresiva y no progresiva, sin embargo dijo que es el propio Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Dip. Madriz Estrada quien no quiere que se haga público al no permitir la entrada a la discusión a las y los involucrados en el sector educativo.

“No tengo la menor duda de que el diputado Madriz es quien resuelve que no se lleve a cabo el debate público y abierto, él solo quiere la charla conmigo y no le veo ningún sentido, lo que tenemos que hacer es contraponer las posturas, él defender su propuesta y yo voy a decirle que esa propuesta es regresiva en términos del cumplimiento del derecho”, agregó.

El coordinador del GPPT en la cámara baja, expuso que el legislador local morenista anda “buscándole tres pies al gato” para evadir la posibilidad de confrontar de forma directa los puntos de vista, sin embargo le hizo la invitación para que el día de mañana como ya lo tenían acordado, a las 10 de la mañana lo espera para que entre a la reunión de información programada con todos los que quieran participar en esa charla para hacer ver las fallas de esta reforma de la denominada “ley machote”.

“Le perdonaría si su postura fuera por ignorancia y no por acuerdos obscuros, pero nosotros somos personas de izquierda, serias y responsables que siempre le vamos a estar dando la cara a la gente, de todas formas le reitero la invitación al diputado Madriz para que vea cómo se trabaja, le servirá de aprendizaje para que vea por dónde es la ruta de la 4T, cómo se hace legislación a partir de un diputado de la 4T y cómo se defienden los intereses de la mayoría, del pueblo de la gente y no el particular o sesgado o que tenga otra ruta que no sea la de conseguir libertad, democracia, justicia e igualdad en Mexico y desde luego en Michoacán”, finalizó.