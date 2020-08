Seamos los primeros en poner el ejemplo, Silvano a funcionarios

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto de 2020.- A ser los primeros en poner el ejemplo y sujetarse a las medidas de protección para contener la propagación del COVID-19, llamó el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a los funcionarios del Gobierno del Estado y trabajadores de los tres niveles de Gobierno.

“Quiero pedirles compañeras y compañeros que nosotros como servidores públicos y funcionarios del Gobierno del Estado debemos de ser el ejemplo, y debemos de ser los más responsables y cuidar a los demás”, recalcó.

El mandatario estatal mencionó que México vive el momento más crítico de contagios de coronavirus y Michoacán no es la excepción, ya que agosto ha sido el mes de más contagios.

“Esto es debido a que el virus ha ido mutando y cada vez es más contagioso, pero además porque son muchas semanas y meses en los que el confinamiento empieza a generar desesperación en las familias y empiezan a salir a la calle”, explicó.

Aureoles Conejo les dijo a las y los servidores públicos que al no cuidarse, no sólo ponen en riesgo su salud, sino la de sus seres queridos.

“Ponen en riesgo la salud de quienes los rodean, y también me ponen en riesgo a mí porque yo no puedo dejar de trabajar y no puedo encerrarme, no puedo abandonar las actividades”, apuntó.

El Gobernador lamentó, que a pesar de las restricciones y decretos que se han establecido, así como la información hacia la población, siguen existiendo descuidos como el no uso de cubrebocas y no guardar la sana distancia.

“No hemos podido concientizar a todo el mundo de que es altamente riesgoso realizar fiestas o reuniones masivas de personas, principalmente por festejos, o la gente que se desespera y se va a la plaza pública y se aglomeran sin las medidas correspondientes”, enfatizó.

Por todo ello, insistió en su llamado a las y los servidores públicos, pero no sólo a los del Gobierno del Estado sino a los de todos los niveles del gobierno.