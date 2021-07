Senador Toño García Conejo, da positivo a Covid-19

Morelia, Michoacán.- Este viernes el Senador Toño García Conejo, informó a través de Facebook que dio positivo a Covid-19.

En su mensaje se lee:

Amigas y amigos, el día de hoy, tras realizarme una prueba de rutina para la detección de Covid-19 me han informado que soy positivo, por lo que asumiendo mi responsabilidad como representante y persona pública decidí comunicarlo. No quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para compartirles que no es momento de bajar la guardia, por lo que invito a todas y todos pero en especial a los jóvenes a seguirse cuidando; la pandemia no ha terminado. He tomado todas las medidas para evitar contagios, por lo que seguiré asumiendo mi responsabilidad como Senador de la República, desde el aislamiento por la vía digital. Hagamos un esfuerzo grande para contener este peligroso rebrote. ¡Les envío un afectuoso saludo!