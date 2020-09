Sentencia condenatoria de 45 y 25 años de prisión, contra cinco responsables de secuestro

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2020.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 45 años de prisión en contra de Saúl C., Javier C., Aurelio C., y Jorge V.; y de 25 años en contra de Martín C., por su responsabilidad en el delito de secuestro, cometido en agosto y octubre de 2013, en agravio de dos hombres del municipio de Zitácuaro.

De acuerdo con datos que integran la Averiguación Previa, el 27 de agosto del año en cita, una de las víctimas circulaba a bordo de su vehículo cuando fue rebasado por una camioneta marca Jeep, tipo Grand Cherokee, de la cual descendieron los sentenciados, quienes la amagaron con armas de fuego y la obligaron a subir a la unidad en la que viajaban, para trasladarla a un sitio desconocido donde la mantuvieron en cautiverio.

Posteriormente, se comunicaron con familiares del agraviado para exigir la entrega de una importante cantidad de dinero a cambio de respetar su integridad, por lo que, una vez que recibieron dicho pago, lo pusieron en libertad.

Asimismo, el 25 de octubre del mismo año, los sentenciados arribaron al domicilio de su segunda víctima y tras someterlo, lo subieron a una camioneta tipo Grand Cherokee, color dorado, y lo trasladaron a un sitio desconocido donde lo golpearon y obligaron a proporcionar los números telefónicos de sus familiares, para pedirles dinero por su libertad; una vez que fue concretado el pago, el agraviado fue liberado.

Estos hechos fueron del conocimiento de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), que dio inicio a las investigaciones correspondientes que permitieron establecer su identidad y posible participación en el delito de secuestro, por lo que en su momento fueron detenidos en cumplimiento a una orden de aprehensión.

En audiencia y tras analizar los datos aportados por la Fiscalía que acreditan la plena responsabilidad de los imputados en el delito, el Juez resolvió sentenciar a Saúl C., Javier C., Aurelio C., y Jorge V., a 45 años de cárcel y a Martín C., a 25 años de prisión.

La FGE reitera su compromiso de llevar ante los tribunales a toda persona que atente contra la libertad e integridad de las y los michoacanos.