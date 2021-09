Naomi Carmona / Grupo Marmor

México.- Para la ex diputada federal, Ana Lilia Guillén Quiroz, ocupar la dirigencia de MORENA a nivel estatal no le quita el sueño, aunque sí mostró interés en el puesto, esto luego de que el consejero del partido, Martín López, la mencionara como parte de una lista de trece perfiles destacados para hacerse cargo de ese instituto político en Michoacán.

En entrevista, la morenista aseguró que, sea quien sea quien quede a la cabeza del partido guinda, tendrá su respaldo, esperando que tenga una propuesta de trabajo y de organización para MORENA, sus militantes y afiliados.

“Para mi sería un honor, pero eso no me quita el sueño en ningún momento, si queda un compañero y yo no quedo, va a tener mi respaldo. Son situaciones en las cuales políticamente suele suceder y nos adaptamos; si no soy yo no me voy a enojar, al contrario, quién venga va a tener todo mi respaldo”.

Ante la preocupación que algunos grupos de MORENA han vertido, en torno a una posible imposición desde el Comité Nacional, Guillén Quiroz, aseguró que los morenistas deben enfocarse más en ser un respaldo para el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla:

“Ahorita tenemos que estar con una preocupación diferente porque la encomienda, encargo y compromiso que se va a asumir a partir del primero de octubre, tiene una connotación más profunda, más comprometida y más de resultados. Aquí tiene que trabajar partido y gobierno a la par, y el que quede en el partido ojalá lo entienda para que sepa que, o caminamos como equipo o no va a ser funcional”.