“Si no le interesa la seguridad que no busque reelegirse”, Aureoles Conejo le responde al alcalde de Zamora

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, respondió a los dichos vertidos por el presidente municipal de Zamora, Martín Samaguey Cárdenas sobre la inseguridad en su municipio.

“Realmente el pinche tema de seguridad no me interesa a mí”, dijo el alcalde al ser cuestionado por medios de comunicación, previo al registro de Raúl Morón ayer ante el IEM.

Sobre lo anterior, el mandatario estatal señaló que la primer tarea de los alcaldes es la seguridad en sus municipios, y de no haber interés por parte de Samaguey Cárdenas, no debía buscar la reelección o bien otro cargo público.

“El tema no es si le interesa o no le interesa, los presidentes municipales por mandato constitucional son responsables de la seguridad pública en su municipio, si al presidente no le interesa entonces que no quiera reelegirse, es muy sencillo de acuerdo a la 115 constitucional, si no le interesa eso está fuera de lógica”.

Pese a que destacó baja en los números de la mayoría de delitos en la entidad, reconoció que no se ha conseguido hacer lo mismo con el homicidio doloso.

“Nosotros no bajamos la guardia en ningún rincón del estado y estamos apoyando bajo el nuevo modelo de seguridad. Van mejorando los resultados, en todos los delitos hay una tendencia a la baja excepto lo que ya conocemos que es el homicidio doloso”.