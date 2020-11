Sí puedo ser candidato a gobernador en 2021, pero no quiero: Jesús Reyna

César Abrego / Grupo Marmor

Morelia, Mich., a 27 de noviembre del 2020.- Sí puedo ser candidato a la gubernatura de Michoacán para el proceso electoral 2020-2021, pero no quiero, sentenció el ex gobernador interino de la entidad, Jesús Reyna García tras su reciente adhesión y la del Grupo Crisol a las filas del Partido Movimiento Ciudadano.

En entrevista exclusiva con Grupo Marmor, el ex priísta afirmó que si bien cuenta con las condiciones legales para contender por el soleo de Ocampo arropado por Movimiento Ciudadano no será el candidato pues no tiene la intención, ni aunque lo invitaran. No obstante reconoció que el empresario aguacatero, Valentín Rodríguez, cuenta con todo su respaldo.

Lo anterior, a pesar de las acusaciones vertidas por la ex panista y candidata al gobierno de Michoacán, Luisa María “Cocoa” Calderón sobre supuestos nexos del productor agricultor con Nazario Moreno, alias “El Chayo”, fundador del grupo delincuencial “La Familia Michoacana”.

Fue el cuatro de noviembre pasado cuando gran parte del grupo político de Reyna anunció su salida del tricolor ante una serie de imposiciones y maltratos tanto de la dirigencia nacional como estatal; confirmándose recientemente su adhesión a MC; institución que dio su cálido recibimiento con el único interés de sumar, pero sin ningún compromiso.

Reyna García precisó que, a diferencia del PRI, encontró en Movimiento Ciudadano un partido sin condiciones, ni trabas, pero sí con grandes coincidencias sobre su forma de hacer política

“Encontramos con Dante Delgado a un dirigente muy serio, nos sentimos con una gran solidez, una buena aprobación (…) también con Manuel Antúnez, ya hemos trabajado juntos”, expuso el ex diputado federal quien aludió a la libertad tras su llegada a dicho instituto con el objetivo de hacerlo crecer y superar los números de elecciones anteriores.

Del PRI que hablen los del PRI

Del Partido Revolucionario Institucional optó por no hablar que de ellos hablen sus militantes, quienes permanecen en sus filas, incluso gente al que arropó políticamente, pero hoy se va a donde lo dejen hacer política, en un 2021 que, además de ser año electivo, será la anualidad en que se lleven a cabo los comicios más grandes en la democracia mexicana.

Sin citar nombres pero sí cargos, Jesús Reyna señaló a las dirigencias de Alejandro Moreno (nacional) y de Jesús Hernández Peña (estatal) de no cobijar a sus militantes, sino por el contrario, imponerles decisiones y cerrarle el paso a las oportunidades y toma de decisiones. “Hay una total ausencia de comunicación, sin espacio para hacer política”, dijo.

Reconoció que aún persiste el sentimiento de haber abandonado al partido que lo vio nacer en la vida pública, a la cual le ha dedicado más de 40 años. Sin embargo se fue sin rencores, con autoridad moral, sin nada que esconder, ni ante quién agacharse.

Alianzas frágiles

Al ser abordado sobre la conformación de una alianza política entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y el mismo Revolucionario Institucional (PRI), consideró que cuando su intención es negativa, respecto de su intención de “aplanar” a Morena en la próxima elección, se trata de una coalición frágil y sin éxito.

Reconoció que cualquier partido puede resultar un peligro para la ciudadanía, así como lo fue Enrique Peña Nieto para el PRI, por ello se deben trabajar en alianzas y candidatos que tengan un verdadero compromiso ciudadano, incluidos los jóvenes, a quienes recomendó trabajar y prepararse mucho tanto en lo teórico como lo práctico, haciendo política de manera diferente.